Claudia Gerini al Cinepalace di Riccione per l'anteprima del suo film

Attualità

Riccione

| 16:31 - 03 Maggio 2022

Claudia Gerini, foto Ballante.

Sabato sera (30 aprile) Claudia Gerini è stata ospite al Cinepalace di Riccione per la presentazione del suo nuovo film "Tapirulan". Nuova avventura da regista per l'attrice romana, che ha presentato personalmente la pellicola, in uscita nei cinema di tutta Italia dal 5 maggio. Il Cinepalace è stato scelto per ospitare l'anteprima nazionale di "Tapirulan" assieme ad altre tre sale cinematografiche di Milano, Roma e Firenze. Ad accompagnare la Gerini l'attore protagonista Stefano Pesce e il produttore Stefano Bethlen.



Ballante