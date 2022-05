Gli ambulatori di dermatologia di Riccione cambiano sede

Sanità

Riccione

| 16:13 - 03 Maggio 2022

A partire da venerdì 20 maggio gli ambulatori di dermatologia di Riccione si trasferiranno dall' attuale ubicazione in via Frosinone alla nuova sede di via Formia, piano terra, presso la direzione sanitaria. I numeri di telefono e le modalità di accesso e prenotazione resteranno invariati:



Lunedi dalle ore 8.00 alle ore 17.00, Martedi dalle ore 13.00 ale ore 19.00,mercoledi dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Il giovedi e il venerdi il servizio resterà chiuso.



Per urgenze, durante le giornate di chiusura, l'utenza potrà fare riferimento alla sede della dermatologia di Rimini, contattabile allo 0541/705004, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.





Si ricorda che l’accesso al servizio di Dermatologia prevede la prenotazione tramite Cup, al numero 800 002255, con impegnativa del medico curante per visita dermatologica.Le richieste di visite dermatologiche prioritarie vengono anch'esse prenotate attraverso il Cup. Per le richieste di visite dermatologiche urgenti, ci si può presentare in Dermatologia, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, nei giorni sopraindicati, entro e non oltre le settantadue ore dalla data di emissione della ricetta stessa. Le persone inviate dal pronto soccorso come consulenza dermatologica saranno visitate nell’arco della mattina, come per le richieste urgenti, compatibilmente alle attività già programmate dall’Unità Operativa.



Si consiglia comunque, a tutti gli utenti,causa Covid, di telefonare prima di presentarsi per accordarsi ed evitare assembramenti. Per essere inseriti in lista d'attesa per interventi chirurgici richiesti dopo una visita dermatologica prenotata tramite cup, ma al di fuori della nostra U.O., si può telefonare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 10.30 al seguente numero: 0541.705001 per Dermatologia Ospedale Infermi di Rimini ed inviare fax del referto dermatologico allo 0541.705002, o per e- mail a: segreteria.dermo.rn@auslromagna.it