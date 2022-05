Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre vittorie ed una sconfitta nel week end

Sport

Gabicce Mare

| 15:25 - 03 Maggio 2022

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.



Tre vittorie e una sconfitta nel week end per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.



JUNIORES

Atletico Gallo - Gabicce Gradara 3-1



Si chiude con una sconfitta il campionato della squadra Juniores che esce battuta dalla trasferta di Rio Salso per 3-1 per mano dell’Atletico Gallo. Partono meglio i padroni di casa che all’8’ minuto colpiscono una traversa ma è il Gabicce Gradara a passare in vantaggio alla prima vera occasione: cross dalla destra di Ferretti, Galaffi da dentro l’area piccola piazza la zampata vincente: 0-1. Dopo un minuto il Gabicce Gradara sfiora il raddoppio con una bella azione in solitaria di Magi Luca il cui tiro non inquadra la porta. Al 23’ Francolini sventa una minaccia portata da un attaccante dell’Atletico Gallo lanciato da solo verso la porta. Al 31’ ancora Magi Luca dopo una serpentina in area si vede respingere il tiro a botta sicura.



Nel secondo tempo la partita rimane equilibrata e il Gabicce Gradara al 6’ colpisce un palo con un tiro di Cecchini. Due minuti più tardi Galaffi, entrato in area dopo una pregevole sgroppata sulla sinistra, si vede deviare dal portiere la conclusione in angolo. Al 17’ l’Atletico Gallo pareggia: dopo un errato disimpegno in area la palla finisce in rete colpita dall’attaccante dei padroni di casa (1-1). Al 21’ l’Atletico Gallo rimane in dieci uomini per espulsione di un difensore ma il Gabicce Gradara non ne approfitta complice la stanchezza e la calda giornata e anzi i padroni di casa al 31’ e al 36’ piazzano i colpi del definitivo 3-1.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani (Bacchini), Mancini, Ugoccioni, Semprini, Cecchini, Magi, Luca Morini (Finotti), Galaffi, Ferretti, Fuzzi (Gaddoni). All. Bartolini.



ALLIEVI



Vadese – Gabicce Gradara 1-2

Vittoria sofferta per il Gabicce Gradara che si impone sul difficile campo della Vadese con un gol per tempo. Gran parte della prima frazione le due formazioni molto guardinghe e non si registrano occasioni da gol. Il match si ravviva sul finale del primo tempo. Al 42' Moutatahhir commette un fallo di rigore sul centravanti avversario il cui tiro dal dischetto viene respinto da uno strepitoso Nobile. Due minuti dopo Finotti dalla sinistra serve in area su rigore una palla a Battistelli che l'attaccante deve solo appoggiare in rete: 0-1.



Nel secondo tempo, al 60' la Vadese va vicino al pareggio con un pallonetto. Risponde poco dopo il Gabicce Gradara con Battistelli che manca per poco la doppietta. Il gol arriva al 66' con Semprini che sugli sviluppi di un calcio di angolo insacca di testa: 0-2. Non passa neanche un minuto e la Vadese accorcia con un tiro da fuori: 1-2. All’ 80' Fuzzi è espulso. All' 85' Bacchini viene atterrato in area: il portiere è bravo a parare il tiro dal dischetto di Semprini. Al 93' occasione gol per la Vadese: Mancini sulla linea di porta respinge la palla con il corpo e salva il risultato.



Il Gabicce Gradara disputerà un recupero di campionato in casa, mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 16:00 contro il New Academy.



GABICCE GRADARA: Nobile, Bacchini (35' s.t. Zampolini), Della Chiara, Mancini, Moutatahhir (12' s.t. Franca), Morini, Finotti, Semprini, Battistelli (25' s.t. Fronzoni), Petese (3' s.t. Giangregorio), Fuzzi. All. Alessandro Magi



GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara - Vadese 9-1



Goleada del Gabicce Gradara che quando scende in campo sa già della vittoria della capolista Altofoglia. Bastano tre minuti e la rete arriva con un bel tiro Magi Filippo su calcio d'angolo battuto da Farroni; al 4' il 2-0 firmato da un tap in di Magi Filippo su tiro di Pataracchia respinto dal portiere. Al 9’ su rinvio del portiere la palla colpisce un compagno e finisce in rete: 3-0. Il poker all’11’: incursione in area di Magi Filippo che viene falciato: Bergamini non sbaglia il rigore (4-0). Al 12' su rinvio del portiere Ricci la palla colpisce un avversario e dopo una carambola la palla si insacca per il gol della Vadese. Al 13' assist di Bergamini per il taglio di Magi Filippo che davanti al portiere insacca il 5-1: al 17' l'arbitro fischia un altro rigore per fallo su Della Costanza e ritorna dal dischetto Bergamini: 6-1. Al 21' bel tiro da fuori di Bergamini con bella parata del portiere; al 22' calcio d'angolo di Farroni, bel controllo in area di Del Bene che realizza il gol del 7-1 , al 25' gran tiro da fuori di Magi Samuele che scheggia la traversa.



Al 6' del secondo tempo Bergamini si libera sulla destra poi mette al centro per Magi Samuele che non può sbagliare il gol del 8-1 e al 10’ azione solitaria di Bergamini che davanti al portiere realizza la rete del 9-1. Al 20' Buccino colpisce un palo, poi due volte Pontellini e una Boccalini sfiorano il gol.



Prossima partita domenica 8 maggio Gabicce Gradara-Vismara 2008 ore 10.30



GABICCE GRADARA: Ricci (24'st. Gaudenzi), Mboup (27' Boccalini), Del Bene, Sciuto, Pataracchia (1'st. Buccino), Rossi, Della Costanza (1'st. Sarli), Magi Filippo (1'st. Pontellini), Bergamini (11'st. Cipelli), Farroni (11'st. Cangini), Magi Samuele. All. Campanelli.



GIOVANISSIMI 2008



Urbania - Gabicce Gradara 0-4



Vittoria d’autorità della squadra di Gaudenzi a segno quattro volte nel primo tempo. Prima rete di Guidi davanti al portiere su una palla filtrante; raddoppio dello stesso Guidi con controllo e tiro vincente in piena area; tris di Rossini con conclusione a giro da fuori area spostato sulla destra; poker di Guidi che ha colpito con freddezza davanti al portiere. Mister Gaudenzi guarda al di là della vittoria: è tangibile il miglioramento dell’abilità tecnica individuale che si cerca di contestualizzare sempre di più all’interno della squadra per migliorare la manovra collettiva.



Prossima partita sabato allo stadio Magi alle ore 17,30 contro la New Academy.



GABICCE GRADARA: Cavazzini, Ridolfi (5'st Andruccioli), Bana (5’ st.Gasperini), Annibalini, Rossi, Ferraj (5’ st. Ballarini), Sciuto (5’ st Orazi), Colombari, Terenzi (20’ st. Arduini), Guidi, Rossini. All. Gaudenzi.