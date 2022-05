Basket Promozione, hurrà in trasferta di Cattolica e Morciano

Sport

| 15:16 - 03 Maggio 2022

Risultati e classifica del campionato di Promozione GIRONE F



SANTARCANGIOLESE BASKET – TIGERS BASKET 2014 48 – 66

(15-10; 24-24; 28-44)

Santarcangelo: Sirri 7, Caverzan 9, Rusin 10, Fabbri 6, Antolini, Azarenko 4, Balducci 4, Rossi 8. All. Bezzi.

Tigers Forlì: Gnini 13, De Lorenzi 14, Poggi 2, Plachesi 10, Cavina 1, Syla 15, Paganelli, Monti, Mariani 3, Rinaldini 2, Petrini 6. All. Solfrizzi.



SPORTING CLUB CATTOLICA – BLACK SPORTING CLUB 71 – 61

(21-19; 36-34; 54-48)

Cattolica: Cavazzini N. 23, Adanti 22, Bacoli 15, Cardinali 5, Del Prete 4, Cavoli 2, Morini, Scurati, Cavazzini T., Concordia, Crugnale, Ghinelli. All. Cotignoli.

Coriano: Bigini A. 27, Chistè M. 15, Salvadori 7, Zavatta 6, Bologna 3, Vettori 2, Buscherini 1, Bigini G., Caccioppoli, Ortenzi, Carli. All. Chistè C.



BELLARIA BASKET – EAGLES 50 – 64

(14-12; 25-33; 43-52)

Bellaria: Semprini, Polanco, Zonzini 4, Ricciotti L. 7, Pietropaolo 1, Parini, Paganelli 2, Ceccarelli 19, Bussi 11, Vernocchi, Donati 6. All. Ricciotti D.

Morciano: Villa 4, Di Sciullo 8, Bacchini 19, Guastafierro 3, Leardini 7, Galvani, Cenci 8, Tagliaferri 8, Bordoni 5, Cupparoni 2. All. Chiadini.



CLASSIFICA



Artusiana Forlimpopoli 38; Lib. Green FO 34; Faenza Basket Project, Eagles Morciano 32; BSC Coriano 28; S.C. Cattolica 26; Basket 2000 San Marino 24; San Patrignano 18; Santarcangiolese 12; Tigers 2014 FO, Aics Junior FO 10; Bellaria 0.