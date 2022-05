Turismo, Rimini respira forte ottimismo per l'estate: "prospettive per stagione eccezionale"

Turismo

Rimini

| 14:07 - 03 Maggio 2022

Il sindaco Jamil Sadegholvaad con Simona Ventura durante la presentazione del programma degli eventi estivi. Con loro anche Giovanni Terzi (primo a sinistra) ed Enrico Galli (resp. Beach Arena).





Oggi (martedì 3 maggio) il comune di Rimini ha presentato il ricco cartellone estivo di eventi. Per l'occasione è stato tracciato anche un bilancio provvisorio sulle prenotazioni degli hotel per il trimestre estivo. Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini, non ha usato giri di parole, parlando di situazione "decisamente positiva" e di prospettive per una stagione "eccezionale". Non c'è più l'incertezza legata al dopo lockdown del 2020 e alle chiusure "ad elastico", tramite le zone colorate, che hanno caratterizzato la prima parte del 2021: al momento il caro bollette e i rincari generali sembrano non pesare sulle scelte di vacanza, come ha evidenziato la Guarisco. C'è dunque forte ottimismo tra gli operatori, rincuorati anche dai buoni risultati della Pasqua e del weekend del 25 Aprile.



In merito alle presenze turistiche, si prevede una conferma massiccia di quelle dai paesi di lingua tedesca. Con l'eliminazione delle restrizioni, l'auspicio è che il turismo estero possa ampliarsi ad altri mercati, avvicinando i livelli pre-pandemici.



Soddisfatto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha definito l'estate 2022 come quella della "nuova normalità". Una normalità che consiste nel riappropriarsi "del divertimento e del guardarsi negli occhi". Rimini vuole tornare a essere "città capitale dell'ospitalità": così, ha evidenziato il primo cittadino, "è la città che sta più investendo sul ritorno della centralità dello stare insieme". Sadegholvaad ha rimarcato l'attività progettuale dell'amministrazione comunale, mai ferma anche nei mesi di lockdown, e la realizzazione di "opere strutturali orientate verso nuovi spazi, che si aprono a nuovi contenuti costruiti sull'identità della città".



ric. gia.