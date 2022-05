Famiglie che hanno fatto la storia di Riccione: gli incontri per il Centenario

Attualità

14:00 - 03 Maggio 2022

Le origini, i successi, le sfide e le avventure di tre famiglie storiche diventano il tema di un incontro della Rassegna dedicata al Centenario del Comune 'La Riccionese- Autori, storie e personaggi della comunità di Riccione'. Sabato 7 maggio, alle ore 18 al Palazzo del Turismo, si terrà il primo di una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie che hanno contribuito allo sviluppo della città, dal titolo Gli albori dell'imprenditoria riccionese – Parte I. A dare il via al primo appuntamento saranno le famiglie Savioli, Saponaro e Valentini rappresentate da Luciano Savioli, Filippo Saponaro e Valentino Valentini. Fil rouge dell'incontro saranno lavoro, passioni, aneddoti ed eventi rilevanti per la città a partire dalla dinastia dei Savioli, albergatori, imprenditori del divertimento che hanno spaziato fino alla produzione e commercio di bevande analcoliche, nonché concessionari delle acque della fonte Sacramora di Viserba di Rimini.



I Saponaro, noti per aver fondato un'azienda di abbigliamento e una produzione cresciuta negli anni esportando i propri capi all'estero con le camicie fiore all'occhiello per manifattura e tessuti di pregio. Fino a proseguire con i Valentini, altra famiglia protagonista della storia e della dolce vita riccionese, dall'industria delle acque minerali Galvanina alla passione per le discoteche e l'apertura, negli anni '80, della discoteca Pascià.



"Gli imprenditori di ieri e di oggi che hanno segnato e contraddistinto la storia di Riccione sono strettamente intrecciati in questo nuovo filone di incontri inseriti nella rassegna dedicata alle celebrazioni di Riccione". Così l'assessore delegato al Centenario, Alessandra Battarra in vista dell'appuntamento di sabato 7 maggio "riscoprire le radici della propria città, dal punto di vista personale di alcuni suoi artefici, fino ad arrivare ai giorni nostri, rientra nel percorso di conoscenza e confronto imbastito per un'occasione unica come il Centenario del Comune di Riccione".