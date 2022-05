Covid: Ausl spinge su quarta dose, a Novafeltria seduta vaccinale speciale

Attualità

Novafeltria

| 13:32 - 03 Maggio 2022

Foto di repertorio.



A Novafeltria sabato 7 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, presso l'ospedale Sacra Famiglia (2° piano ingresso Casa della Salute, via 24 Maggio 174), si terrà una seduta straordinaria di vaccinazioni anticovid-19: sarà somministrata la quarta dose alla popolazione over 80, con accesso diretto senza prenotazione.



L’iniziativa, spiega l'Ausl Romagna, "vuole favorire la capillare diffusione dell’opportunità di vaccinazione della quarta dose (seconda dose booster) al fine di implementare la copertura vaccinale sul territorio in particolare nella popolazione anziana".