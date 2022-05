Rimini, fondi pnrr per sistemare il centro sportivo ex area Ghigi

Attualità

I fondi del Pnrr per ridare vita al centro sportivo all'ex area Ghigi. L'amministrazione comunale ha candidato il progetto, riguardante l'area che era stata ribattezzata Cittadella dello Sport; con esso, altri due progetti: la riqualificazione dell'Rds Stadium, destinato a diventare anche la nuova sede del Centro Federale della Danza Sportiva, e la nuova piscina comunale di Viserba. I fondi sono quelli della missione "Sport e inclusione sociale".



L'intervento all'ex area Ghigi costerà 3,4 milioni e sarà coperto dai fondi del Pnrr per 1,4 milioni. L'obiettivo è il completamento delle opere parzialmente eseguite e la ristrutturazione di quelle già esistenti, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'efficientamento energetico. Una notizia molto attesa dai tifosi del Rimini Calcio, possibile futuro gestore della struttura: la società potrebbe finalmente avere campi di allenamento all'altezza delle ambizioni. Le tempistiche al momento sono incerte, come riferiscono da palazzo Garampi.



Per ciò che concerne l'Rds Stadium, il costo totale degli interventi è di 4 milioni per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riqualificazione energetica dell’impianto, associato all'utilizzo integrato di fonti energetiche rinnovabili, per la ristrutturazione degli spazi con la creazione di due differenti aree, una per le danze di coppia e l'altra per le discipline artistiche. E’ prevista inoltre la riorganizzazione delle tribune e degli spogliatoi, la realizzazione di un museo multimediale della danza sportiva e la creazione di zona ristorazione e zona negozi articoli danza. Oltre a diventare sede del centro federale della Danza sportiva, l’Rds Stadium potrà continuare ad essere utilizzato anche per ospitare altre attività, manifestazioni ed eventi.



L’amministrazione ha infine scelto di candidare al bando la realizzazione della nuova piscina comunale, il centro sportivo che sorgerà a Viserba. Ad oggi è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo polo natatorio da parte del raggruppamento vincitore dell’appalto, per arrivare all’acquisizione di tutti i necessari nulla osta e procedere poi alla gara per la realizzazione dei lavori. Il comune di Rimini ha avanzato la candidatura ai fondi del Pnrr per circa 2,1 milioni di euro: in caso di accettazione, avendo il progetto della piscina già la copertura finanziaria in bilancio, sarebbe possibile per l’amministrazione liberare tali risorse per finanziare ulteriori investimenti strategici.



“Lo sport gioca un ruolo di primo piano nella strategia di sviluppo di una città che prosegue nel suo processo di rinnovamento attraverso sempre maggiori servizi diffusi e dotandosi di luoghi che promuovano l’aggregazione e la socialità - è il commento dell'assessore allo sport Moreno Maresi – Obiettivi che vogliamo perseguire, cogliendo tutte le opportunità che si aprono con il Pnrr, investendo sulla scuola e sui nuovi modelli educativi, sulla rigenerazione urbana in chiave sostenibile, sulla digitalizzazione dei servizi e, appunto, sullo sport come fattore di aggregazione, innovazione e crescita per il territorio e la sua comunità”.