Tamara Cantelli, la speaker radiofonica torna in onda dopo l'aggressione

| 12:35 - 03 Maggio 2022

In una nota, Radio Gamma annuncia il ritorno di Tamara Cantelli, la speaker aggredita mentre rincasava, a scopo rapina, fatti avvenuti il 1 febbraio a Savignano. La donna fu accoltellata e ricoverata in ospedale per le ferite riportate. Sabato prossimo (7 maggio) Tamara tornerà al microfono della nota emittente: sarà in diretta dalle 10 alle 12. "Sarà un'occasione di rinascita, per riprendere il filo diretto con gli ascoltatori e per ringraziarli; sin da subito infatti erano stati tantissimi i messaggi arrivati a Radio Gamma, bellissime testimonianze di affetto, partecipazione e di incoraggiamento", si legge nella nota. La redazione di altarimini.it porge un augurio di buon rientro a Tamara.