Adunata Nazionale Alpini, a Verucchio concerto dei cori Monte Pizzo e Rondinella

Eventi

Verucchio

| 12:25 - 03 Maggio 2022

Anche a Verucchio il tricolore per gli Alpini.

Dal 5 all’8 maggio tra Rimini e San Marino si svolgerà, per la prima volta in Romagna, la 93ma Adunata nazionale degli Alpini, in occasione del 150° anniversario della fondazione del Corpo. Verucchio sarà parte del grande evento con un concerto di due Cori nella cornice del Salone delle Feste della Rocca Malatestiana.





L’appuntamento è per sabato 7 maggio alle 18, quando si esibiranno il Coro Monte Pizzo del Gruppo di Lizzano in Belvedere della Sezione Bolognese-Romagnola e il Coro Rondinella del Gruppo Sesto San Giovanni della Sezione di Milano. Circa una sessantina di componenti complessivamente. Il concerto è a ingresso gratuito ma per ragioni di sicurezza l’ingresso è limitato a poco più di un centinaio di spettatori: si consiglia quindi la prenotazione al numero 0541-670280.





Gli Alpini abbracceranno Verucchio già nel primo pomeriggio, quando visiteranno la cittadina e i suoi tesori storico-culturali ricevendo il benvenuto di una comunità vestita a festa.



“Siamo orgogliosi di ricevere la visita degli Alpini in un appuntamento tanto prestigioso quale l’Adunata nazionale e in una ricorrenza tanto importante per il Corpo. Così come di essere parte di un evento di rilievo internazionale che assume grande valenza turistica anche per la nostra città. Ringraziamo tutte le persone che con la loro collaborazione hanno reso possibile questo evento e ci prepariamo ad accogliere i due cori con una Verucchio vestita a festa: lungo la Marecchiese all’altezza del Centro Civico e per le vie del centro storico sono state infatti posizionate bandiere tricolori per accogliere gli Alpini nel migliore dei modi e i residenti e gli esercenti di Piazza Malatesta e delle vie d’accesso che vogliano partecipare alla festa con una bandiera alla finestra di casa possono richiederla al Comune” commenta la sindaca Stefania Sabba.