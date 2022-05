Nuovo ciclodromo di Cattolica, cancelli aperti per tutta la comunità

Attualità

Cattolica

| 11:48 - 03 Maggio 2022

Apertura del ciclodromo.

Accesso libero al nuovo ciclodromo “Volturno Boga” di Cattolica. L’Amministrazione Comunale ha deciso di aprire i cancelli della struttura alla comunità. Nei giorni scorsi a ribadire la scelta è stato l’Assessore Federico Vaccarini che insieme al consigliere Alessandro Montanari, che coadiuva la Giunta proprio su sport e tempo libero, ha incontrato le associazioni cattolichine di ciclismo, Velo Club e Cicli Tonti.





“La nostra volontà – spiega Vaccarini – era quella di ridonare uno spazio alla collettività, un impianto aperto alla città. L’accesso libero e gratuito potrà essere incentivo per la partica dell’attività sportiva. Si potrà pedalare liberamente dalle 8.00 alle 22.00. Con l’arrivo della bella stagione ci auguriamo di assistere ad un utilizzo sempre maggiore delle strutture in cui poter praticare sport all’aria aperta che oltre ad essere un veicolo di socializzazione è anche una opportunità per la promozione del benessere”.





“L’apertura dei cancelli vuol rappresentare – aggiunge Alessandro Montanari – anche un segnale di fiducia nella comunità. Confidiamo nel buon senso di tutti i fruitori dell’impianto affinché se ne faccia un uso responsabile. Unica eccezione sarà per i momenti dedicati all’attività da parte delle società sportive che ne faranno richiesta”. Poche semplici regole da seguire per la buona convivenza come i divieti di accesso a veicoli a motore, l’introduzione di animali, l’abbandono di rifiuti, arrecare danni alla pista ed alla recinzione e l’accensione di fuochi. Eventuali segnalazioni potranno essere inviate al Comune tramite l’Urp alla mail: urp@cattolica.net.



L’anello ciclistico sorge nella zona della cosiddetta “montagnola” di rimpetto al VGS e l’ingresso avviene direttamente da Via Carpignola. Il ciclodromo si articola planimetricamente con forma anulare per una lunghezza complessiva di 490 metri. La pista in asfalto ha una larghezza costante lungo tutto l’anello di 5 metri, comprensiva della “fascia di “riposo” di larghezza pari ad un metro delimitata da una striscia blu continua.