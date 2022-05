Doc in tour a Rimini 'Amati fantasmi' al cinema Tiberio

Eventi

Rimini

| 11:45 - 03 Maggio 2022

Interno del cinema Tiberio.

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita mercoledì 4 maggio alle ore 21 (biglietto € 4, ingresso gratuito per i possessori della tessera Tiberio Club) il secondo appuntamento per rassegna di documentari regionali DOC in Tour, realizzata in collaborazione con F.I.C.E. Emilia Romagna: in programma Amati Fantasmi di Riccardo Marchesini. Quando scende la notte, i saloni di Villa Borelli, la prima e unica casa di riposo per attori italiani, si animano di antiche presenze: sono i fantasmi degli artisti che hanno soggiornato in quel luogo.

Fra le vecchie foto in posa, i bauli stipati di costumi impolverati, le locandine e i copioni ingialliti si riaccendono antiche rivalità fra anziane attrici, malinconie di una vita passata in tournée, aneddoti sui colleghi di un tempo e ricordi di luminosi successi...



Gli "Amati fantasmi" di Casa Borelli ci riportano così a una stagione lontana in cui gli attori girovagavano da un teatro a un set cinematografico per un'intera vita, fino a quando il peso degli anni li portava a Bologna, nella dimora degli attori, per l'ultimo atto delle loro esistenze. Alternando fantasia e testimonianze reali di artisti come Gabriele Lavia, Tullio Solenghi, Pino Strabioli, Milena Vukotic, Giuliana Lojodice, Pupi Avati e Glauco Mauri, la docu-fiction "Amati fantasmi" racconta l'esperienza unica di una casa inaugurata nel 1931 per ospitare solo anziani attori, con le loro storie e i loro segreti, le gioie e i dolori di una vita sotto i riflettori.