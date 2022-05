Rimini, allenamenti all'aperto tra Ponte di Tiberio e Parco Marecchia con Fluxo

Attualità

Rimini

| 11:42 - 03 Maggio 2022

Allenamenti al ponte di Tiberio.

Il 2 maggio alle 13.30 in punto è iniziata la stagione degli allenamenti all'aperto di Fluxo, la community che da anni si dedica al benessere delle persone attraverso l'attività fisica e il divertimento in diverse città della Romagna. "Dal 2 al 26 maggio sono partiti i corsi di Fluxo Start che danno il via a una stagione che dura fino a novembre – spiega Andrea Lombardi, fondatore di Fluxo. – Ci si può allenare in discipline quali Hatha Yoga, Allenamento Funzionale, Power Yoga e HIIT (High Intensity Interval training). E' una sorta di anteprima delle attività estive che iniziano il 13 giugno con Fluxo Summer".





Il primo giorno di attività all'aperto è andato benissimo: una ventina di partecipanti nell'area tra il Ponte di Tiberio e il Parco Marecchia e una decina sulla pedana in legno della Casa dei Matrimoni al porto. "Ma gli iscritti online sono già più di 50 e vogliamo puntare a battere il numero di 1114 iscritti totali dell'anno scorso. Questo è solo il primo giorno di un'estate che sarà da record!– sottolinea Lombardi. – Ci si può iscrivere sia dal nostro sito che "in loco". Per ora sono coinvolte queste due aree ma in estate ci "espanderemo" in altre città della Romagna".





Perché allenare le persone dalle 13.30 alle 14.30, in pausa pranzo? "Perché è l'orario migliore per questa stagione. E poi è un break "sano" per chi lavora. In estate, con il caldo, ovviamente le attività si tengono la mattina presto e la sera tardi. E' bello vedere la gente che gira per Rimini con i materassini sulle bici perché viene da noi ad allenarsi. Si capisce che è arrivata l'estate e vi assicuro che sarà l'estate migliore di sempre".