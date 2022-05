Riccione, Cervellati e Patracchini vincono la tappa del 'Padel Tour 2022'

Sport

Riccione

11:36 - 03 Maggio 2022

Pietro Conti, Luca Carli, Alessandro Cervellati, Andrea Patracchini.

Hanno concesso il bis vincente Alessandro Cervellati e Andrea Patracchini nel ‘Padel

Tour 2022’. Il giocatore bolognese e quello ferrarese, entrambi classificati 2.1, già

vincitori a fine marzo a The Wall Ravenna, hanno rispettato fino in fondo il ruolo di

principali favoriti aggiudicandosi la tappa sui campi del Sun Padel Riccione, terzo

appuntamento del circuito di tornei Open organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna.



Un tour che con le sue 23 prove tocca tutto il territorio regionale - possono partecipare anche i tesserati fuori regione - per culminare nel Master finale (fra fine ottobre e inizio novembre, sede da definire), al quale saranno ammessi i primi 32 giocatori e le prime 16 giocatrici della classifica a punti che tiene conto dei risultati ottenuti nelle varie prove. In altre parole, oltre sette intensi mesi di emozionanti sfide a colpi di bandeja, globo, chiquita, volée e smash.



Dopo aver esordito regolando 63 63 Michael Smid e Luca Abbondanza, Cervellati e

Patracchini in semifinale hanno sconfitto 62 63 Federico Galli (2.1 del Misano Sporting

Club) e Alessandro Canini, per poi completare l’opera imponendosi in tre set (67 64

62 il punteggio ) su Luca Carli (2.4), ex campione di beach tennis, e Pietro Conti (2.3,

Padel Club Riccione), accreditati della terza testa di serie dal giudice arbitro Michele

Cotelli. Questi ultimi si sono qualificati per la finale prevalendo per 46 63 64 su Edoardo

Berardi (2.3) ed Edoardo Vampa (2.2), seconda forza del tabellone.



Con il successo nella Perla Verde Cervellati e Patracchini consolidano ulteriormente il loro primato nella classifica a punti, salendo entrambi a quota 250. “Siamo in fiducia e giochiamo bene – dicono i due giocatori emiliani – per cui contiamo di proseguire su questa strada. Il livello si è alzato, è stata una finale bella combattuta, fra l’altro disputata davanti a una bella cornice di pubblico, situazione per noi sempre stimolante”.

“Era il nostro primo evento della stagione e possiamo ritenerci soddisfatti – il commento

di Antonia Barnabè, presidente del Sun Padel – anche perché nonostante le

previsioni meteo siamo riusciti a concludere il torneo nei tempi previsti. Fra due

settimane il Tour Emilia Romagna toccherà il nostro nuovo club a Rimini, dove poi

ospiteremo tra fine giugno e inizio luglio una tappa del circuito nazionale Slam by Mini”