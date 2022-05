Per la fine del Ramadan, il Gruppo Giovani Musulmani di Rimini ha ripulito le vie di Borgo Marina

Attualità

Rimini

| 10:09 - 03 Maggio 2022

I gruppi coinvolti nelle pulizie.

Sabato pomeriggio, in occasione della fine del Ramadan, si è svolta un'iniziativa di pulizia generale del Borgo Marina organizzata dal gruppo dei Giovani Musulmani di Rimini in collaborazione con alcune famiglie musulmane del Borgo Marina. L'obiettivo è la sensibilizzazione e la promozione di senso civico, inclusione e il rispetto per l'ambiente. I volontari si sono divisi in due gruppi: uno si è concentrato a pulire le vie del quartiere, mentre l'altro ha pulito il piazzale Cesare Battisti, il giardino comunale Silver Sirotti, la piazza della stazione Don Oreste Benzi, una parte del porto canale e la zona dove ha sede la Caritas Diocesana.



L'iniziativa è stata molto apprezzata dai passanti e da fedeli cristiani della chiesa di San Nicolò al Porto. Alla fine della giornata sono stati raccolti circa 20 sacchi di rifiuti indifferenziati. In accordo con Hera sono stati tutti ritirati vicino al complesso universitario Navigare Necesse. Guanti e sacchi sono stati forniti dall'ufficio Civico del Volontariato del Comune di Rimini. All'iniziativa era presente anche l'Assessora del Comune Francesca Mattei. "Vogliamo ringraziare tutti i volontari per il loro prezioso contributo, il progetto del Ci.Vi.Vo e l'Assessorato per le politiche giovanili, di pace e cooperazione internazionale per aver supportato e aiutato a promuovere questa iniziativa, visto il grande successo di questa iniziativa, in futuro ci piacerebbe organizzare altri momenti di educazione civica, per sensibilizzare più cittadini italiani e stranieri nella cura e nella pulizia della città.