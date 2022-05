Ultimo saluto a Bruno Chialastri, il 62enne morto a Badia Tedalda

Attualità

Rimini

| 09:32 - 03 Maggio 2022

Bruno Chialastri, foto dal profilo fb.

Oggi, alle 15, si terranno presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, a Vergiano, i funerali di Bruno Chialastri, il 62enne che lo scorso 30 aprile ha perso la vita dopo un fatale schianto in provincia di Arezzo nel comune di Badia Tedalda. L'uomo, era in sella alla sua moto da enduro con la quale stava percorrendo una strada sterrata con un gruppo di amici motociclisti.



Stando ad una prima ricostruzione, Chialastri non avrebbe visto una catena in terra, di quelle che delimitano i confini, e nell'impatto è volato via, cadendo pesantemente in terra. Oggi, (3 maggio) l'ultimo saluto, con la comunità cittadina pronta a stringersi al dolore dei figli e della moglie. Sui social, sono tanti i messaggi per lui. La famiglia per l'ultimo saluto chiede "non fiori ma opere di bene che saranno devolute all'Istituto oncologico romagnolo". Il nipote Francesco lo ricorda addolorato: "Difficile ancora da credere, un destino infame nella cosa che amavi di più. Fai buon viaggio zio Bruno, che la terra ti sia lieve".