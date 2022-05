Rimini, ennesima rissa in centro. Protestano i residenti

Attualità

Rimini

| 09:09 - 03 Maggio 2022

Un immagine degli scontri filmata dai residenti.

Ennesima rissa in centro a Rimini. Ragazzi e ragazze se le sono date di santa ragione tra via Bonsi e via Cairoli. Poi è spuntato un coltello e un 20enne è rimasto ferito. L'episodio accaduto sabato notte non è un caso isolato. I residenti sono costretti a chiamare le Forze dell'ordine specialmente nei weekend: urla, litigi, atti di vandalismo si verificano praticamente sempre. "A volte hai anche paura ad uscire di casa per fare un giro" racconta uno dei residenti. Non è raro infatti notare in piena notte giovani, probabilmente ubriachi, che urlano e litigano. "Senza parlare di episodi di spaccio" dicono ancora i residenti. Al mattino si vedono i segni del "passaggio" dei ragazzi: oltre ad immondizia varia è anche capitato di trovare vomito ed escrementi. "Una volta ho chiamato le forze dell'ordine spiegando la situazione" dice un residente "e mi è stato risposto di rivolgermi al Sindaco". Le persone che abitano nei pressi delle cantinette, sono quasi quotidianamente alle prese con la convivenza e le conseguenze del comportamento di questi ragazzi. "Ci vorrebbero più controlli delle Forze dell'ordine" dicono i residenti "e anche qualche telecamera in più. Siamo esasperati, costretti a chiuderci in casa, con il pensiero che possano danneggiare seriamente qualcosa all'esterno. Dormiamo con in sottofondo i rumori delle liti di questi giovani e la sera quando rientriamo non siamo mai tranquilli".