Rimini Calcio giovanili: pareggi per la Juniores a Ravenna e per U17 Elite a Savignano

21:20 - 02 Maggio 2022

La Under 16 regionale del Rimini Calcio.

Campionato Nazionale Juniores Girone E

21ª Giornata

Ravenna F.C - Rimini F.C. 1-1



Ravenna F.C. Catalano, Iachetta (dal 19’ s.t. Ghirardini), Vultaggio, Ravaglia, Bezzi, Marangoni, Cobrescu, Faccani, Sabbadini ( dal 27’ s.t. Calandrini), Mazzavillani (dal 35’ s.t. Vinci), Del Fiore

A disp: Marcovecchio, Sampaoli, Montuschi, Passanesi

Rimini F.C. Lazzarini, Guidi, Marcello, Tiraferri, Bianchi, Rushani, Bracci (dal 44’ st Pozzi), Cherubini (dal 12’ s.t. Fabbri), Marconi (dal 18’ s.t. Zanni), Russo (dal 18’ s.t. Capi), Barbatosta (dal 37’ s.t. D’orsi). A disp:Cerretani, Marinucci, Bedetti, Nastase. All.:Brocchini

Reti: Iachetta (Rav), Marconi (R)

Ammonizioni: Tiraferri (R) Iachetta (Rav)

Pareggio esterno per la Juniores biancorossa al termine di una gara ben giocata dalle due formazioni. Ravenna in vantaggio al 13’ minuto con Iachetta che insacca alle spalle di Lazzarini una palla vagante nell’area biancorossa. Rimini vicino al pareggio con Marconi e Barbatosta ma si deve attendere la seconda frazione per il pari siglato su rigore da Marconi. Il Rimini sfiora anche la vittoria con Capi e D’orsi ma il risultato al 90’ divide la posta in palio. Prossimo turno in casa con il Mezzolara

UNDER 17 Élite Girone C

24ª Giornata

RIMINI FC – SAVIGNANESE 2-2

RIMINI FC: Conti Gabriele (cap.), Gerboni, Lilla (dal 1’ st Lorenz), Gianfrini (dal 31’ s.t. Cicconetti), Madonna, Zangoli (dal 26’ s.t. Minni), Ricci (dal 12’s.t. Piastra), Alvisi, Morelli ( dal 1’ s.t. Pompili), Di Pollina ( dal 22’ s.t. Dani).

A disp: Campedelli, Righini.

All. Muratori

SAVIGNANESE: Semprini, Giannone, Bufi, Pianini, Colombi, Spadaccini, Magnani, Vandi, Brocculi, Capelletti, Masciullo,

A disp: Torri, Rossi, Ceccarelli, Masinji, Silvi, Campanini, Stifani.

All.: Pini

Reti: 7’p.t. Magnani, 29’p.t. Masciullo, 22′ s.t. Gerboni (rig.), 28′ s.t. Gerboni

Ammoniti: Panini (S), Gerboni (R)

Il Rimini esprime un gioco manovrato mentre la Savignanese tiene la difesa bassa e si affida allo sviluppo del gioco in verticale che paga nel primo tempo che la formazione ospite chiude con due gol di vantaggio. Il primo gol della Savignanese arriva al 7’ con Magnani che sfrutta un lancio lungo e si presenta a tu per tu con Conti depositando la palla in rete. Il raddoppio al 29’ con Masciullo che sfrutta una disattenzione in area biancorossa e supera l’estremo difensore di Muratori. Dopo l’intervallo il Rimini torna in campo deciso a riprendere in mano il risultato e con una doppietta di Gerboni in sei minuti tra il 22’ e il 28’ ristabilisce la parità. Sui titoli di coda il Rimini crea le occasioni per portare a casa i tre punti ma sul tabellino del fine gare resta il 2-2.

UNDER 16 Regionale Girone F

24ª Giornata

JUNIOR CALCIO CERVIA – RIMINI 0-2

JUNIOR CALCIO CERVIA: Gasperini, Copil, Bilotta, Biondi, Quadrelli, Piatto, Monti, Ndreu, Rakay, Banzola, Nardi. A dispozione: Bandini, Aruta, Calini, Agostini. All: Rossi

RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Sposato, Bacchiocchi, Brisku, Volonghi (dal 9’ s.t.Diagne), Mini (dal 40 s.t. Orioli), Imola, Giacomini (9’ s.t. Coppola), Hassler, Paganini (dal 33’ s.t. Paci).

A disposizione: Sammarini, Cecchi, Zighetti, Bianchi, Zani. All. Pieri

Reti: Hassler 4’, 83’

Partita sul piano del gioco sempre in mano ai ragazzi Pieri che a causa di qualche imprecisione sottoporta tengono il match aperto sullo 0-1 siglato dopo soli quattro giri di lancetta da Hassler. La partita resta in bilico sul piano del risultato sino ai minuti di recupero, quando lo stesso Hassler trasforma un rigore timbrando la doppietta personale.

UNDER 15 Élite Girone C

24ª Giornata

TORRESAVIO – RIMINI 0-3

TORRESAVIO: Bianchi ( dal 19’ s.t Sintuzzi) Fiumana, Cutela (dal 22’ s.t.Quitadamo), Dellamore (dal 13’ s.t. Gregori), Venzi, Bernabini, Magrini (dal 1’ s.t Ottaviani), Palmarini, Monti (dal 1’ s.t. Turci), Baiardi, Biasini (dall’8’ s.t. Ricciardi).

RIMINI FC: Di Ghionno, Urbinati (dal 14’ s.t. Drudi), Imola (dal 10’ s.t. Cenci), Mataj (dal 4’ s.t. Alessi), Magi, De Gaetano (dal 4’ s.t. Manzi), Rota (dal 10’ s.t. Foschi), Lepri (dal 14’ s.t. Ghetti) Blasi, Padroni, Brolli (dal 4’ s.t. Para). All. Berretta.

A disposizione: Cavicchi

Reti: 11’ p.t. Brolli, 2’ s.t. Magi, 3’ s.t. Padroni.



Note. Ammoniti: Alessi (R) e Magi (R)

Torna alla vittoria l’Under 15 biancorossa che supera in trasferta il Torresavio per 3-0 e compie un ulteriore passo per blindare il secondo posto. Il Rimini Parte bene e dopo 7’ passa in vantaggio con Brolli lesto a ribadire in gol una corta respinta del numero 1 di casa che si era opposto al colpo di testa di Imola su azione d’angolo. Il primo tempo, nonostante le occasioni create dalle due formazioni, termina con il minimo vantaggio per i biancorossi. Sempre su angolo al 3’ della ripresa arriva il raddoppio del Rimini con Magi che, con un bel tiro che si infila all’incrocio, non lascia scampo a Bianchi. Match in ghiaccio dopo un solo minuto con un’azione personale di Padroni che parte da centrocampo, slalomeggia tra gli avversari e si presenta a tu per tu con l’estremo difensore di casa depositando la palla in gol. Negli ultimi 30’ Il Rimini costruisce altre occasioni ma il poker non entra: finisce 0-3.

UNDER 14

SAN MARINO – RIMIN FC 2-2

Allenamento congiunto

Di Pollina – Grassi