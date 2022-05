Allo Ial di Riccione tavola rotonda ‘La formazione nel settore terziario’

Attualità

Riccione

| 18:26 - 02 Maggio 2022

Tavola rotonda a Riccione 3 maggio.

“La formazione nel settore terziario” è protagonista della tavola rotonda organizzata dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rimini domani (martedì 3 maggio, ore 10:00) nella sede dello Ial Riccione (viale Torino, 67). Un dibattito approfondito su un tema di strettissima attualità, che nel corso dell’evento verrà esaminato dai rappresentanti locali di Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil sulla base dei dati scaturiti dalla ricerca commissionata dell’Ente Bilaterale ad Ires (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) dell’Emilia Romagna “Fabbisogni formativi delle aziende del terziario in provincia di Rimini”. Interverranno anche il consigliere provinciale con delega al Lavoro e Formazione professionale, Giuliano Zamagni e il presidente provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, Alessandro Corbelli.



“Fin dalla sua istituzione l’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rimini ha ritenuto fondamentale investire in formazione professionale – spiega il presidente dell’Ebc Rimini e segretario generale Fisascat-Cisl Romagna, Gianluca Bagnolini -. Proprio la formazione è stato uno degli elementi che ha spinto la crescita dell’ente e del sostegno che dà ai lavoratori. Abbiamo messo a disposizione cifre importanti e continueremo a farlo per favorire la formazione dei lavoratori che in questo modo possono avvicinarsi al mondo del lavoro entrandoci con qualifiche che riconoscono il loro impegno, le competenze e la professionalità”.



“Anche le imprese beneficiano di questo tipo di iniziative – spiega il vicepresidente dell’EBC Rimini e presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Vedere ragazzi entrare in azienda con un background di conoscenze già apprese attraverso la formazione professionale è fondamentale per l’impresa, che ha sempre più bisogno di personale formato. Per il nostro territorio il settore terziario e in particolare il turismo è un traino all’economia ed è anche attraverso l’apprendimento di competenze specifiche che i ragazzi trovano stimoli per continuare ad imparare e a specializzarsi, innamorandosi della professione, contribuendo a fare del nostro territorio un fiore all’occhiello del turismo internazionale”.