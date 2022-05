San Marino pronto a varare prima legge 'e-sports' al mondo

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:21 - 02 Maggio 2022

E sport San Marino.

San Marino potrebbe essere il primo Stato al mondo a dotarsi di un codice che regoli gli 'e-sports', gli sport elettronici e digitali. Nei giorni scorsi, il segretario Teodoro Lonfernini della Segreteria di Stato per il Lavoro ha presentato al Consiglio Grande e Generale una proposta di legge per la creazione di un 'Codice degli e-sports' così da regolare, spiegano dal Titano, un "mercato in grande espansione con un tasso annuo di crescita previsto del 20% nel quinquennio 2021-2026".

Un mondo che - registrato il passaggio da hobby per appassionati a fenomeno di massa - porta con sé diversi aspetti meritevoli di una regolamentazione come la gestione dei montepremi, l'ingaggio dei giocatori professionisti e il riconoscimento delle nuove professioni che animano il settore.

Da qui la scelta di San Marino di varare una normativa organica: sarebbe il primo Paese al mondo a farlo. "In tempi complessi come quelli in cui ci è dato vivere - spiega il promotore della proposta di legge, Lonfernini - ci sono molte sfide da affrontare: una di queste è cogliere i cambiamenti e le opportunità che questo mondo fa rapidamente passare davanti a noi. San Marino, con grande lungimiranza, guarda avanti ed a una nuova frontiere compresa proprio anche quella degli e-sports".

La proposta di legge, viene inoltre spiegato, è stata voluta per burocratizzare il meno possibile l'attività e-sportiva e promuovere il 'buon gioco' prevenendo e contrastando i fenomeni patologici.