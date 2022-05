Ubriaco dà in escandescenza al bar e aggredisce i carabinieri

Cronaca

Riccione

| 17:50 - 02 Maggio 2022

L’uomo in stato di ebrezza e molesto, aveva costretto il titolare di un bar a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, questa l’accusa con cui i carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione hanno arrestato un noto pregiudicato del posto. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica e particolarmente molesto, aveva costretto il titolare di un bar alla periferia della città a richiedere l’intervento dei Carabinieri. Ma l’intervento dei militari non era servito a placare l'uomo che, anzi, ha cominciato ad aggredire e minacciare gli uomini dell’Arma, a quel punto costretti a condurlo e trattenerlo in caserma. Per lui sono scattate le manette, al momento è in attesa di giudizio.