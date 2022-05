Aveva rapinato sul lungomare, torna a Riccione nonostante il foglio di via: denunciato

Cronaca

Riccione

| 17:37 - 02 Maggio 2022

La stazione di Riccione.

Carabinieri in azione nello scorso week-end sulle strade della provincia. Nel corso dell’identificazione di un gruppo di ragazzi, notati in Piazzale Roma a Riccione, i militari, in servizio in motocicletta, nel pomeriggio di venerdì, hanno sorpreso un diciottenne gravato da foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Riccione (della durata di due anni). Proprio la scorsa estate il ragazzo era stato fermato e denunciato dai militari per una rapina commessa sul lungo mare. Accompagnato in caserma, lo stesso è stato allontanato e deferito alla competente Autorità.