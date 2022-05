Covid Rimini: nessun decesso, 148 contagi e ricoveri stabili

Attualità

Rimini

| 17:29 - 02 Maggio 2022

Il bollettino Covid del 2 maggio 2022.

Nel territorio riminese si registrano 148 nuovi casi (su 134.018) di contagio al Sars-CoV-2.

Il numero dei ricoveri rimane invariato a 4. Non si registrano decessi in provincia.



Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.417.599 casi di positività, 2.540 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.



I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, pari al +3,4%), l'età media è di 65,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.393 (+44 rispetto a ieri, +3,3%), età media 76,2 anni.