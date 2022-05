Malviventi scatenati rapinano prima un giovane in strada, poi tentano il colpo in due ristoranti

Cronaca

Riccione

| 17:29 - 02 Maggio 2022

Servizi di controllo del territorio.

Notte “brava” a Riccione domenica 1° maggio: in tre, due maggiorenni e un minorenne, provenienti dalla Toscana, prima hanno rapinato un ragazzo sul lungomare di Riccione, nei pressi di Piazzale Roma, minacciandolo con un coltello e portandogli via 300 euro. Poi si sono introdotti in un ristorante sottraendo il fondo cassa, magro bottino da circa 60 euro. Al ristorante i militari sono sopraggiunti dopo la chiamata di soccorso lanciata dalla vittima della rapina e l’allarme scattato dal locale. Sono stati notati e bloccati subito dopo il colpo. Poco prima avevano anche scassinato la porta di servizio di un noto ristorante situato vicino alla banchina del porto di Riccione. Qui non è risultato mancare nulla. Per i due maggiorenni si sono aperte le porte del Carcere di Rimini mentre il minorenne è stato accompagnato in una struttura di recupero nel bolognese. Qui rimarranno fino alla convalida del provvedimento cautelare.