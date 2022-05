Basket B, anche Imola e Senigallia ai playoff. In ballo Faenza ed Ozzano. Il punto

Sport

Rimini

| 16:47 - 02 Maggio 2022

Imola e Senigallia conquistano i play off e dunque resta un solo posto da assegnare. Chi lo guadagnerà tra Raggisolaris e Ozzano? I faentini dovranno vincere a Civitanova Marche per centrare l’obiettivo (finirebbero settimi), mentre Ozzano dovrà sperare nel ko dei cugini emiliani. La penultima giornata ha stabilito anche che Teramo insieme alla Luiss Roma terminerà la stagione domenica prossima avendo centrato la salvezza e che Cesena, Jesi e Civitanova Marche disputeranno i play out con una tra Montegranaro e Giulianova.

Roseto (Nikolic 24) respinge gli assalti di Rimini battendo 85-60 Giulianova (Pierucci 22), ma i romagnoli giovedì giocheranno il recupero casalingo con la Npc Rieti e vincendo ritornerebbe avanti avendo lo scontro diretto a favore con gli abruzzesi. Nell’ultimo turno la Rinascita Basket Rimini (Saccaggi 15) ha vinto 87-75 il derby con Cesena (Mascherpa 17) del neo coach Patrizio.

Non perde terreno la Real Sebastiani Rieti (Contento 18) che in casa con Jesi (Gay 21) si impone 80-67 conquistando la dodicesima vittoria consecutiva. Bene anche la Npc (Antelli 23) che non ha problemi a sbancare 86-65 Montegranaro (Crespi 20)

Colpo esterno di Ancona (Centanni 14) che sbanca 67-66 Imola (Trentin 15), ma l’Andrea Costa può festeggiare la matematica qualificazione ai play off grazie al largo successo dei Raggisolaris (Aromando 16) su Ozzano (Klyuchnyk 14) per 80-58.

Play off centrati anche da Senigallia (Varaschin 21) che vincono negli ultimi minuti 73-7o a Roma con la Luiss (Pasqualin 19). Vince Teramo (Bonci 17) superando 71-57 Civitanova Marche (Costa 15) e conquistando così la salvezza diretta.

Classifica: Roseto 46; Rimini* e Real Sebastiani Rieti 44; Npc Rieti* e Ancona 40; Senigallia e Imola 34; Raggisolaris e Ozzano 32; Luiss Roma 28; Teramo 26; Cesena 22; Jesi (-1) 19; Civitanova Marche 8; Montegranaro e Giulianova 6.

*Rimini – Npc Rieti si recupera giovedì 5 maggio

Prossimo turno (ultima giornata). Domenica ore 18: Civitanova Marche – Raggisolaris; Senigallia – Imola; Ozzano – Cesena; Npc Rieti – Giulianova; Roseto – Montegranaro; Jesi – Teramo; Rimini – Luiss Roma; Ancona – Real Sebastiani Rieti