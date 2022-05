Sradicata la colonnina del Duomo. Renzi: "Non si salva più niente"

Attualità

Rimini

| 16:39 - 02 Maggio 2022

La colonnina danneggiata.

Il consigliere comunale d'opposizione Gioenzo Renzi interviene, in una nota, riguardo al danneggiamento subito da una colonnina di pietra antistante al Tempio Malatestiano.

"Non sappiamo come sia stata divelta la colonnina di pietra a salvaguardia del Piazzale di fronte al Tempio Malatestiano - spiega Renzi - né come sia stato possibile, un vandalismo del genere, visto che è stato necessario superare anche il dislivello e la protezione dei marciapiedi, fra l’altro nell’isola pedonale. Speriamo che le telecamere della video sorveglianza abbiano registrato le cause e responsabilità di quanto accaduto. Aspettiamo dall’Amministrazione Comunale un pronto ripristino per rispetto al Tempio Malatestiano, capolavoro del Rinascimento".



Nella nota, Renzi, aggiunge la propria riflessione sullo stato di conservazione di alcuni beni cittadini: "Nell’occasione - continua il consigliere - visto lo stato della pavimentazione in selce di Via Leon Battista Alberti, adiacente il Tempio Malatestiano, che si trova da anni sconnessa e piena di avvallamenti, causati in buona parte dalla percorrenza dell’autobus, con problemi anche per i pedoni e ciclisti, sarebbe necessario il rifacimento della pavimentazione della strada, peraltro di breve lunghezza. Inoltre, ricordato il crollo di parte di un bancone in pietra d’Istria della Vecchia Pescheria, avvenuto nel novembre scorso, per quali ragioni non si è ancora provveduto al restauro.

Nonostante la nostra richiesta, allora, di un sopralluogo sullo stato di conservazione di tutti i banconi della Vecchia Pescheria, che in base alle evidenze, necessitano di un doveroso intervento per prevenire ulteriori crolli".