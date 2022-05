Rimini, rissa e accoltellamento in centro storico. Ferito un giovane

Cronaca

Rimini

| 16:33 - 02 Maggio 2022

Rissa in centro storico. Immagine di repertorio.

Sono finiti nei guai tre giovani, di nazionalità straniera, appena maggiorenni, rimasti coinvolti sabato notte in una rissa scoppiata in pieno centro a Rimini. A dare l'allarme alla Polizia sono stati alcuni residenti della zona, spaventati da urla strazianti percepite dalla strada. Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto, tra via Bonsi e via Cairoli, in centro storico. Qui hanno identificato i giovani che sono stati denunciati per rissa. Secondo quanto ricostruito, erano circa le tre della notte quando è scattata una discussione tra un gruppo di giovani, usciti dai locali della zona, all'improvviso è spuntato un coltello con cui uno dei ragazzi è rimasto ferito. E' stato soccorso dagli amici, in piazza Malatesta, dove è giunta l'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Infermi dove è stato medicato: non ha riportato per fortuna ferite gravi e non è in pericolo di vita. Al momento, oltre ai giovani identificati, si cercano gli altri responsabili dello scontro, a cui avrebbero partecipato anche delle ragazze: tutti sono appena maggiorenni.