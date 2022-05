Calcio RSM, Tre Penne: Gabriele Muratori il nuovo Direttore Generale

Sport

Repubblica San Marino

| 16:29 - 02 Maggio 2022

Gabriele Muratori assieme al presidente Fabrizio Selva.

La Società Polisportiva Tre Penne annuncia che Gabriele Muratori sarà il nuovo Direttore Generale del club biancazzurro.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con il Tre Penne. Voglio ringraziare il Presidente Fabrizio Selva, la dirigenza e il direttore sportivo Maurizio Di Giuli per questa opportunità che mi hanno concesso. La voglia di rimettermi in gioco è dovuta, soprattutto, dopo aver visto la passione con la quale lavora il Presidente e tutto il Direttivo per questa squadra” queste le prime parole di Muratori rilasciate ai microfoni della Società.

Il nuovo dg prosegue, affermando: “Sono molto contento di poter lavorare con Mister Ceci, che stimo tantissimo, il suo staff tecnico e giocatori che conosco e conoscerò. Mi inorgoglisce il fatto di essere stato cercato dal Tre Penne: anche in passato, nonostante la rivalità sportiva ai tempi del mio ruolo alla Folgore, ho sempre ammirato la professionalità e la serietà di questo club. Gli obiettivi sono quelli di poter far bene a 360 gradi, rimanere ai vertici del calcio sammarinese e ottenere risultati come quelli del passato.”

Per questo accordo c’è soddisfazione anche nelle parole del Presidente Fabrizio Selva che, nel dare il benvenuto a Gabriele Muratori nella nostra grande famiglia, commenta: “Sono contento e orgoglioso di aver un dirigente del suo spessore nel nostro organigramma, lo reputo un uomo capace e valido con la giusta esperienza, che metterà a servizio della Società. Indipendentemente dalla rivalità del passato c’è sempre stato un profondo rispetto tra di noi. Sarà un punto di riferimento non solo per il presente ma anche per il futuro del nostro club.”