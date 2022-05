Scuderia San Marino, Drudi vicino alla top five in Gran Bretagna

Sport

Repubblica San Marino

| 16:14 - 02 Maggio 2022

Drudi in azione sul circuito di Brands Hatch.

Un fine settimana non troppo impegnativo per la Scuderia San Marino, che è stata rappresentata per i vari circuiti d’Europa da Mattia Drudi e Giacomo Marchioro.

Il primo ha corso sulla pista di Brands Hatch nella seconda tappa del Campionato Fanatec GT World Challenge, chiudendo Gara 1 in sesta posizione e Gara 2 in settima. Una buona prestazione per Drudi, che si è avvicinato sensibilmente all’ingresso alla Top Five.

Giacomo Marchioro, invece, è stato impegnato a Brescia sul circuito di Franciacorta in una gara influenzata dalla pioggia. Ciononostante, Marchioro è riuscito a trovare il giusto assetto per il suo kart e ha concluso la gara in settima posizione. Il prossimo impegno per Marchioro è fissato per domenica 5 giugno a Lonato.