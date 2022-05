Nidi Santarcangelo, le iscrizioni entro il 3 Maggio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 02 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Scadono domani (martedì 3 maggio) i termini per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2022/2023: le domande possono essere presentate soltanto in modalità online sul portale https://santarcangelo.ecivis.it. È comunque possibile richiedere assistenza telefonica per la compilazione chiamando l’ufficio Scuola al numero 0541/356.240 nei giorni di martedì dalle 8:30 alle 12:30.



Come di consueto l’ordine di presentazione della domanda non costituisce un criterio di precedenza: i posti, invece, saranno prioritariamente assegnati ai bambini residenti nel Comune di Santarcangelo, mentre i residenti nei Comuni dell’Unione Valmarecchia avranno la precedenza rispetto ai residenti in altri Comuni.



Due i nidi comunali presenti a Santarcangelo: La Mongolfiera in via Guido Rossa 2 e il Rosaspina in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1. Entrambi sono aperti da lunedì a venerdì sia a tempo pieno (dalle 8 alle 16,20) che part time (dalle 8 alle 13), con possibilità di anticipare l’ingresso alle 7,30. Il nido Rosaspina offre anche l’orario continuato fino alle 18 soltanto per i bambini che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorative.



Aperte anche le domande per l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto per le scuole elementari e materne e per richiedere di usufruire del pre e post scuola, che consiste nell’accoglienza degli alunni in orario immediatamente precedente e successivo alle lezioni nelle scuole dell’infanzia e primarie.