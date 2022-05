Calcio giovanile, Sampierana: sugli scudi Juniores, Allievi e Giovanissimi

Sport

Cesena

| 13:58 - 02 Maggio 2022

Nel fine settimana le squadre del settore giovanile della Sampierana hanno conseguito tre vitttorie importanti

La Juniores ha espugnato il campo dello Stella di Rimini per 3 reti a 1 portandosi al 5° posto in classifica con la possibilità di raggiungere il 4° posto vincendo l’ultima gara casalinga a San Piero contro il Del Conca prevista Sabato alle ore 16,30.

Gli Allievi vincendo la Semifinale contro l’Edelweiss per 3 reti a 2, hanno raggiunto la finale Provinciale che si disputerà Sabato 14/5/2022 alle ore 17,30 a Case Gentili di Cesena, contro il Meldola. L’eventuale vittoria oltre a diventare campioni Provinciali da diritto alla promozione al Campionato Allievi d’Elit Ragionali per il prossimo Campionato.

I Giovanissimi hanno vinto in trasferta il Derby contro la Due Emme per 6 reti a 1 ed hanno consolidato il 3° posto in classificia prima del recupero con il Bakia.

La politica della Società, che ha scelto di giocare nelle tre categorie con giocatori più giovani, ha pagato in quanto ha permesso agli atleti di fare un esperienza importante e di ottenere risultati oltre ogni aspettativa.

La Società Sportiva Sampierana si complimenta con gli allenatori e gli staff Dirigenziali e con il Responsabile del Settore Giovanile Locatelli Mirko per l’ottimo lavoro svolto.