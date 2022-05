Calcio giovanile, ritorna la Misano Cup: cento le squadre partecipanti

Sport

Misano Adriatico

| 13:45 - 02 Maggio 2022

MISANO CUP IS BACK ...

AL VIA L'EDIZIONE 2022

Misano Cup è divenuta in questi anni una delle manifestazioni di calcio giovanile più importanti e seguite nel panorama calcistico romagnolo e marchigiano; per l'edizione 2022 le squadre partecipanti nelle varie categorie saranno 100 per un totale di 106 partite nelle categorie Under 17 - Under 16 - Under 15 - Under 14, 60 partite per i Pulcini 2012 e 96 partite per i Primi Calci 2013 e 2014 che si disputeranno dal 2 Maggio al 12 Giugno sul manto erboso dello Stadio Santamonica e sul sintetico del Misano Football City.

"L'amarezza - riferisce Andrea Signorini, direttore generale S.S. Misano - è non essere stati in grado di assecondare tutte le richieste di partecipazione pervenute ma per le restrizioni del Covid abbiamo deciso limitare il numero delle squadre partecipanti. Misano Cup da sempre vuole essere un momento di sport, di competizione, di confronto, ma allo stesso tempo vuole rappresentare un momento di convivialità sia sul campo di gioco fra i bambini e i ragazzi che sugli spalti fra gli adulti.

È necessario ritrovare in tutti noi lo spirito fanciullesco dello sport, il sano tifo a favore e non contro, perché il calcio giovanile in particolare deve rimanere un gioco divertente. Misano Cup vuole anche rendere omaggio a misanesi che ci hanno prematuramente lasciato e tenere vivo il loro impegno nello sport e nel sociale; come da tradizione le categorie Allievi, Under 17 e Under 16, saranno dedicate alla memoria di Umberto "Umbi" Nanni e le categorie Giovanissimi, Under 15 e Under 14, al Dottor Alfiero Gentilini, da questa edizione le categorie dei più piccoli Pulcini 2012 e Primi Calci 2013/2014 saranno intitolate alla memoria di Luciano Signorini, storico Presidente scomparso nel 2020. Dopo la sospensione causa Covid nelle edizioni 2020 e 2021 la voglia, la passione e l'emozione di ospitare di nuovo migliaia di giovani calciatori, tecnici, dirigenti e sostenitori è veramente tanta e ci auguriamo di essere ancora una volta all'altezza."

Questo il programma della prima settimana per la categoria Under 15 2007/08

Trofeo Dott. Alfiero Gentilini:

LUNEDÌ 2 Maggio

Ore 19:30 MISANO - YOUNG SANTARCANGELO

Ore 21:00 MARIGNANESE - EDELWEISS JOLLY FORLÌ

MARTEDÌ 3 Maggio

Ore 19:30 VILLA S.MARTINO - DEL CONCA

Ore 21:00 RIVER DELFINI - RIMINI FC

MERCOLEDÌ 4 Maggio

Ore 19:30 K-SPORT MONTECCHIO - CATTOLICA

Ore 21:00 GARDEN RIMINI - ACCADEMIA GRANATA

GIOVEDÌ 5 Maggio

Ore 19:30 SAVIGNANESE - GABICCE GRADARA

Ore 21:00 PROMOSPORT - ACCADEMIA RIMINI

Il calendario completo, i risultati e le classifiche sono disponibili sul sito www.ssmisano.it