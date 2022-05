Riccione, aggredita e rapinata. Le strappano il Rolex Daytona

Cronaca

Riccione

| 13:22 - 02 Maggio 2022

Turisti nella Perla Verde nel mirino dei malviventi. Lo sa bene una cittadina milanese accerchiata e rapinata da due uomini col volto travisato, del prezioso orologio che portava al polso. La vittima è stata presa di mira domenica mattina (1 maggio) mentre era a passeggio in viale Monti a Riccione. Secondo quanto raccontato dalla donna in sede di denuncia, all'incrocio con via Perosi i rapinatori le hanno afferrato il polso strappandole un prezioso Rolex Daytona. Poi si sono dileguati. Al vaglio dei militari dell’Arma le immagini di alcune telecamere della zona.