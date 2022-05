Ripartono le navette che collegano la Riviera con l'aeroporto di Bologna

Turismo

Rimini

| 12:59 - 02 Maggio 2022

Shuttle Italy Airport.

Dopo il biennio segnato dalla pandemia, si apre un nuovo capitolo per Shuttle Italy Airport, l'unica linea bus autorizzata che collega l'aeroporto di Bologna con la Romagna. Il servizio è nato qualche anno fa per collegare Rimini con il capoluogo di regione e si è presto espanso. Ora è inclusa anche la Repubblica di San Marino e, grazie alla collaborazione con Appennino Shuttle, è possibile raggiungere Firenze.



L'Aeroporto di Bologna, in base ai dati comunicati, ha continuato a recuperare i passeggeri persi a causa della pandemia. Nel mese di marzo, con 557.907 passeggeri, il divario con il periodo pre-Covid si è ulteriormente ridotto, segnando un -23,6% sullo stesso mese del 2019. La crescita sul 2021 è molto elevata (+680,2%), ma a marzo dello scorso anno l'Italia era colpita dalla seconda ondata di contagi, con forti limitazioni agli spostamenti.



L'andamento di marzo 2022 si presenta a due velocità - notano dalla compagnia di linea -, con i passeggeri nazionali che crescono anche sul 2019, mentre quelli internazionali, seppure in recupero rispetto ai mesi precedenti, risentono maggiormente della situazione a livello globale. "Dopo l'esplosione del Covid-19 abbiamo cercato di reggere l'urto. Non è stato facile - ammette Roberto Benedettini, amministratore unico Vip srl -. La nostra categoria è stata relegata ai margini senza piani di sostegno specifici. Se il Covid ha allentato la presa, ora a preoccupare è la guerra di aggressione all'Ucraina che, oltre alla terribile perdita di vite umane e alla distruzione di intere città, sta provocando lo stop ai voli per l'Ucraina, la Moldavia e le Russia e producendo un clima di forte incertezza per i possibili sviluppi del conflitto". Nonostante le nuove incognite "ci siamo rimboccati le maniche, assumendoci grossi rischi - precisa Benedettini -. Abbiamo garantito sempre e comunque il servizio perché ha raggiunto una dimensione ed una valenza fortemente pubblica". Il servizio di Shuttle Italy Airport si svolge con sette coppie di corse quotidiane, di andata e ritorno, con orari definiti in modo da coprire i principali arrivi o partenze dal Marconi.