I baby nuotatori del Garden volano a Forlì

| 12:48 - 02 Maggio 2022

Nelle foto Blu Celli e Vanessa Rodolfi sul gradino più lto del podio.

Prosegue nel migliore dei modi la stagione della sezione nuoto del Garden che dopo gli ottimi risultati ai Nazionali AICS ha disputato una bellissima prova di squadra al Trofeo 1° maggio andato in scena domenica a Forlì. In vasca sono scesi i giovanissimi Esordienti C (2014 e 2015) guidati dal tecnico Davide Spinelli e capaci di conquistare ben 8 medaglie di cui 2 d’oro.



“I nostri piccoli atleti sono stati fenomenali – commenta il tecnico – considerando che sono alle loro primissime esperienze. Queste prime medaglie sono di buon auspicio per tutta la nostra sezione nuoto – prosegue Spinelli – che prosegue in una crescita che ci rende davvero orgogliosi”.



Questi i risultati: Vanessa Rodolfi 25 df 27.05 2° - 50 do 1'00"10 2° - 50 sl 46.42 1° - Arianna Berardi 25 df 30.53 3° - 50 ra 1'10"60 3° - Blu Celli 25 df 20.10 2° - 50 do 45.70 1° - 50 sl 40.70 3°