Calcio RSM, il San Giovanni va all’assalto del Faetano per riscrivere la storia

Sport

Repubblica San Marino

| 11:17 - 02 Maggio 2022

Il presidente Massimiliano Venturi.

L’ora della verità è arrivata e in casa San Giovanni si torna a respirare l’atmosfera delle grandi sfide da dentro o fuori. La società del presidente Massimiliano Venturi e del direttore generale Fabio Giardi ha conquistato infatti il secondo playoff consecutivo dopo ben sei anni di digiuno e domani sera troverà sulla sua strada il Faetano. Mister Marco Tognacci ha preparato la sfida con grande applicazione, ritrovando anche qualche infortunato di lungo corso, e fra i rossoneri si contano i minuti che mancano al fischio d’inizio con grande voglia di fare bene.

Chiusa la stagione regolare all’undicesimo posto a quota 29 punti (6 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte con 29 gol fatti e 34 subiti) grazie al roboante 4-0 al Domagnano nell’ultimo turno, il San Giovanni trova sulla sua strada il Faetano che si è classificato invece sesto con 46 punti frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, 39 gol fatti e 26 subiti. Una doppia sfida sulla carta più che in salita, ma il presidente Venturi ci crede e suona la carica.

Cosa si aspetta da questo secondo playoff consecutivo?

“Abbiamo preparato bene la partita, con una bella settimana di lavoro, vedo grande concentrazione e i ragazzi sono convinti e sul pezzo, contenti di iniziare questa nuova avventura che è il coronamento del lavoro di nove mesi. Abbiamo recuperato tutti gli infortunati ed è tornato ad allenarsi anche il nostro bomber Mema, vogliamo giocarcela al meglio e sono certo che sarà così, perché: c’è un’atmosfera diversa rispetto allo scorso anno, quando il primo playoff dopo campionati in cui facevamo fatica a vincere una partita aveva forse fatto arrivare la squadra un po’ appagata. L’atteggiamento deve essere invece quello di chi vuole vincere con tutti, poi il campo dirà la verità e se gli avversari saranno più bravi faremo loro i complimenti. Ma dopo aver dato tutto e sono sicuro che sarà così”.

Troverete sulla vostra strada il Faetano, che squadra è?

“Una bellissima squadra, a mio parere la vera rivelazione del campionato. Una squadra che può dare fastidio a tutti, anche alle primissime, come vogliamo fare anche noi. Con i playoff inizia infatti un nuovo campionato in cui si azzera tutto: sappiano di dover fare almeno un risultato pieno perché loro hanno il vantaggio del passaggio del turno con lo stesso risultato nelle due gare e non basterà fare come in stagione regolare quando abbiamo vinto una sfida a testa. Sarà quindi fondamentale fare un buon risultato già domani”.

Cosa significano per il San Giovanni questi playoff?

«Sono un premio alla passione e all’abnegazione. Il lavoro messo in piedi da due anni a questa parte sta dando i suoi frutti, abbiamo cercato di svoltare dopo stagioni difficili e con i mezzi economici a disposizione cerchiamo di fare il massimo, partendo dal mettere insieme persone che abbiano entusiasmo e voglia di lavorare: siamo contentissimi della scelta dello staff tecnico e di questo gruppo, molto giovane e ricco di sammarinesi. Il prossimo obiettivo e l’ambizione diventano ora consolidarci, crescere anche a livello societario per restare sempre nel gruppo di squadre che si giocano con costanza la seconda fase”.