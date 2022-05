Ritmica, domenica d’oro a Ravenna per la squadra allieve della Ginnastica Riccione

Sport

Riccione

| 09:08 - 02 Maggio 2022

Le atlete sul podio.

Domenica 24 aprile a Ravenna la squadra Allieve di Serie D della sezione Ritmica della Ginnastica Riccione, composta da Sofia Lunardini, Carolina Vernocchi, Mia Roggi e Sofia Scattolari, ha vinto la medaglia d’oro nella seconda prova del campionato regionale Fgi, migliorando il terzo posto ottenuto due settimane prima, a Formigine, nella prima prova. “A Formigine avevano ottenuto il punteggio più alto nel corpo libero a squadre – commenta la responsabile della sezione Ritmica della Ginnastica Riccione, Valentina Tamagnini -. A Ravenna sono riuscite a conquistare un punteggio ancora più alto nel corpo libero, confermandosi le migliori, e hanno ottenuto il punteggio più alto anche nel cerchio a coppie, eliminando qualche piccola imprecisione che le aveva penalizzate nella prima prova. È arrivata così una bellissima vittoria, con un bel distacco sulla seconda squadra classificata. Le nostre atlete hanno lavorato sodo insieme al team insegnanti e hanno meritato questo successo, reso ancora più prezioso dal fatto che la squadra ha avuto solo due settimane, con in mezzo anche una gara individuale, per preparare la prova di domenica. Poiché il covid ha costretto la Federazione ad annullare una delle due prove individuali in calendario abbiamo anche partecipato con tutto il settore pre-agonistica ed il settore Silver al torneo Endas di Primavera, che si è svolto il 14 e 15 aprile scorsi”.

La chiusura della stagione della Ritmica sarà con la manifestazione “Ginnastica in Festa”, il grande evento organizzato a Rimini dalla Federazione Ginnastica d’Italia nel quale vengono assegnati i titoli nazionali Silver, che quest’anno si svolgerà dal 24 giugno al 3 luglio.