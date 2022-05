Cronaca

Rimini

| 08:22 - 02 Maggio 2022

Auto in fiamme sulla superstrada di San Marino vicino allo svincolo per il Museo dell'Aviazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 21.15 di domenica con due mezzi e sette pompieri. Le fiamme, che hanno avvolto completamente una Golf, sono state domate con liquido schiumogeno. Il mezzo è andato distrutto. Per risalire alle cause dell'incendio anche la Polizia.