Basket B, coach Ferrari si gode il derby: 'Partita in mano nostra da subito. Bene Scali'

Sport

Rimini

| 01:10 - 02 Maggio 2022

Rimini espugna il Carisport di Cesena con una prova autorevole. Il coach Mattia Ferrari è soddisfatto della prova dei suoi: "E' stata una partita a tratti molto positiva, penso che i primi 25' siano stati importanti: abbiamo preso in mano la partita fin dall'inizio e piano piano, difendendo e con un attacco equilibrato, siamo arrivati a +20, poi credo che gli ultimi 15', causa ampie rotazioni, lascino un po' il tempo che trovano. Sono molto contento di aver chiuso un girone così difficile con un bilancio in trasferta di 10-5 che sembra scontato, ma per me non lo è affatto dal punto di vista tecnico."



Giovedì la sfida contro NPC Rieti. E' una partita che può chiudere un ciclo dal punto di vista della crescita o è una giornata di regular season come le altre?



"E' una partita da vincere, noi vogliamo arrivare primi e dobbiamo vincere le ultime due partite: i discorsi da fare sono molto pochi. Abbiamo grande rispetto di NPC Rieti, è una squadra di vertice: lo ha dimostrato sin dalla prima giornata, in particolare nel secondo tempo della gara d'andata dove ci ha tolto l'ossigeno con una difesa molto fisica. Sappiamo della loro qualità di gioco, vogliamo prepararci per giocare una partita che vale le altissime posizioni della classifica."



Ti è piaciuto l'esordio di Scali in maglia biancorossa?



"Sì perchè non è facile dopo due allenamenti e mezzo entrare in campo e giocare, ha dato energia provando a fare delle cose con un bell'atteggiamento. Sono contento, ma bisogna dargli tempo perchè adesso è ingiudicabile: prendiamo le cose buone dal punto di vista difensivo e del fisico che è riuscito a dare, non sono state poche".