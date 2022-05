Perde il controllo della Polo in via Tripoli, sbatte contro auto parcheggiate e si ribalta

Cronaca

Rimini

| 20:14 - 01 Maggio 2022

L'auto ribaltata in via Tripoli.

Prima lo schianto, poi la corsa in ambulanza verso l'ospedale. Un uomo di mezza età nel tardo pomeriggio di domenica 1 maggio è rimasto coinvolto in un incidente in via Tripoli a Rimini, all'altezza del Bar Marselli.



Tutto è accaduto intorno alle 19.00. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Volkswagen Polo che percorreva la strada in direzione monte mare, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere violentemente con tre auto in sosta. Dopo la collisione l'auto è volata in aria finendo la sua corsa con le ruote all'aria in mezzo alla strada. Non è escluso che l'automobilista sia stato colpito da un malore proprio mentre era alla guida.



Sul posto anche i vigili del fuoco di Rimini, che hanno estratto il conducente dalle lamiere in stato di coscienza: è stato trasportato al pronto soccorso dal 118 ma non in gravi condizioni. Per consentire i soccorsi via Tripoli è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato dell'incidente per alcuni centinaia di metri.