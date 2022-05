Calcio Promozione: le assenze non fermano il Misano, Granata k.o. (3-0)

Sport

Misano Adriatico

| 19:07 - 01 Maggio 2022

Misano, convincente vittoria per 3-0 sul Granata.



Misano - Granata 3-0



MISANO: Pontet, Antonietti, Senior, Sanchez, Semprini (33' st Chiusano), Malpassi, Fabbri (28' st Torsani), Nigro (16' st Bardeggia), Gravina (41' st Ballaj), Cuomo (21' st Tonini), Santoni.

In panchina: Preciado, Coccia, Pratelli.

Allenatore: De Argila.

GRANATA: Venghi, Lelli (7' st Giannini ), Arfilli, Silighini, Asllani, Ugone, De Rosa, Sacchetti (16' st Ambrosini), Vitali, Ronchi (30' st Torroni), Pellegrini.

In panchina: Giustore, Speculatore, Baldani.

Allenatore: Agrusti.



ARBITRO: Maselli di Bologna.

RETI: 7' pt Semprini, 12' pt rig. Santoni, 23' st Gravina.

AMMONITI: Sanchez, Nigro, Silighini.



MISANO Il Misano, con diversi giocatori indisponibili, affronta tra le mura amiche un Granata in cerca di punti salvezza. Il match si mette subito in discesa per i ragazzi di De Argila che, dopo un primo tentativo di Nigro bloccato da Venghi, sbloccano il risultato con il giovane Semprini, al suo primo gol stagionale, che ribadisce in rete una bella punizione di Santoni respinta dalla traversa. Al 12’ il Misano allunga, Venghi non blocca la sfera e nel tentativo di recuperarla atterra Gravina, Santoni dal dischetto non perdona. La prima azione pericolosa del Granata arriva al 21’, quando Pellegrini prova a sorprendere Pontet con un pallonetto che costringe l’estremo locale ad alzare la sfera sopra la traversa. Al 25’ ancora Pellegrini, cross sul secondo palo per Ronchi che colpisce ma non trova lo specchio della porta. Allo scadere del primo tempo i locali tornano pericolosamente in avanti con Antonietti che serve Cuomo in area, ma la girata del numero dieci locale esce di un soffio.



Al rientro dagli spogliatoi il Misano si rende subito pericoloso con una bella azione di Fabbri che arrivato sul fondo scarica per Nigro che di piatto non trova la porta. I ragazzi di De Argila gestiscono bene il controllo del gioco e chiudono la partita al 23’, Senior Padula crossa per Gravina che anticipa tutti di testa e la insacca sul secondo palo. L’esterno misanese galvanizzato dal gol crea ancora scompiglio sulla fascia destra sfiorando la doppietta in diverse occasioni. Il Granata ormai sulle gambe non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Pontet che termina la partita senza sporcarsi troppo le mani.