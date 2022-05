Calcio Promozione: Pietracuta, Lessi regala la vittoria al 92' con la Due Emme (0-1)

Sport

Mercato Saraceno

| 18:50 - 01 Maggio 2022

Stefano Lessi: il suo gol ha regalato la vittoria al Pietracuta.

Due Emme - Pietracuta 0-1



DUE EMME: Golinucci, Alteri (60' Cattedra), Mingozzi (81' Bucci), Giordani, Montesi M., Yabré, Ravaglia (53' Santantonio), Mazzoli, Montesi R. (84' Bartolini), Rossi (77' Canali), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Diop, Allou, Ulivi.

All. Rossi A.

PIETRACUTA: Hysa, Fabbri Fed. (86' Salvemini), Ferraro, Ferrani (81' Tosi); Lessi, Masini, Faeti (79' Stavola), Fabbri Fr., Fratti, Tomassini (69' Louati), Evaristi (72' Zannoni).

In panchina: Leardini, Bucci S., Celli, Pavani

All. Fregnani.



ARBITRO: Andreoli di Bologna.

RETE: 92' Lessi.

AMMONITI: Giordani, Hysa, Fabbri Fed.



MERCATO SARACENO Il Pietracuta espugna 1-0 Mercato Saraceno grazie alla rete di Lessi al 92', che lancia i rossoblu in vetta con tre punti di vantaggio sul Torconca, fermato sul pari dal Novafeltria. Match intenso tra le due formazioni, con la miglior occasione nel primo tempo per il Pietracuta, non sfruttata, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Inizio sprint di ripresa con due opportunità, una per parte: al 48' Montesi si invola in contropiede, ma calcia a lato sull'uscita del portiere. Sul capovolgimento di fronte Fratti calcia addosso a Golinucci. Al 59' e al 66' la Due Emme ci riprova con Siliki e Altieri. Al 92' il gol partita di Lessi, che di testa spizza una punizione dalla trequarti, infilando il portiere avversario.