Calcio Promozione: Radici, è quasi salvezza per il Novafeltria. Con il Torconca 1-1

Sport

Novafeltria

| 18:40 - 01 Maggio 2022

L'undici iniziale del Novafeltria.

Novafeltria - Torconca 1-1



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Frihat, Amadei, Cappello, Niang (32' st Valentini), Baldinini, Radici (45' st Rizzo), Boschetti (32' st Sartini), Toromani (22' st Mahmutaj).

In panchina: Cappella, Bindi, Ceccaroni, Alpino, Vivo.

All. Giorgi.

TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Tombari, Pasini N., Mani, Mercuri (41' st Franca, Pasolini, Casoli, Chiussi (22' st Zavatta).

In panchina: Pasini E., Guenci, Codignola, Perrotta, Antonacci, Cipiccia.

All. Vergoni.



ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 44' pt Radici, 11' st Pasini N.

AMMONITI: Pasini N., Cappello.

NOTE: angoli 6-11, recupero 2' pt e 3' st.



SECCHIANO Il Novafeltria ferma il Torconca sul pari, avvicinandosi alla salvezza diretta. Nel primo tempo grande equilibrio rotto da una pregevole manovra della squadra di casa al 44': Boschetti vede il taglio di Baldinini a sinistra e lo serve, il cross a centro area è per Radici che controlla e infila di destro imparabilmente Barbanti. A inizio ripresa il Novafeltria potrebbe raddoppiare ancora grazie a una splendida rifinitura di Boschetti, che lancia Radici: il controllo dell'attaccante non è perfetto e la conclusione di destro viene murata da Barbanti in uscita. Il Torconca reagisce e al 55' impegna Andreani con Pasolini. Sul corner successivo cross in area per Nicola Pasini che lasciato troppo libero non ha difficoltà a insaccare di testa.