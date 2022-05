Incendio al Vgs di Cattolica, l’ex cinema avvolto dalle fiamme

Cronaca

Cattolica

| 17:52 - 01 Maggio 2022

Fiamme nel pomeriggio di oggi, 1° maggio, a Cattolica. Erano da poco scattate le 16 quando alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata la richiesta di intervento al complesso commerciale Vgs, luogo che dal 2006, anno della sua realizzazione, non è mai entrato in funzione. L’incendio si è sviluppato all’interno delle sale cinematografiche del Video Gioco Sport, edifici in stato di abbandono. Le cause del rogo non sono chiare, sono in corso indagini da parte delle Forze dell’ordine intervenute sul posto. La riqualificazione della grande area incompiuta di via Carpignola è tuttora oggetto di discussioni amministrative.