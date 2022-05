Calcio D, il Cattolica ko a Chioggia 3-0: è retrocesso per la seconda stagione di fila

Sport

Cattolica

| 17:42 - 01 Maggio 2022

Con la sconfitta sul campo della Clodiense per 3-0 e i concomitanti risutati dagli altri campi il Cattolica con due turni di anticipo dà l'addio alla serie D per la seconda stagione di fila (la scorsa estate ci fu il ripescaggio). Un campionato iniziato male, con la svolta che l'arrivo di mister Attilio Bardi ad un certo punto veva fatto sperare e che invece non è avvenuta. Uno smacco anche per il ds Andrea Galassi al quale stavolta non è riuscito il miracolo della salvezza come nella stagione 2019-2020 con mister Emmanuel Cascione in panchina. Anche lo Spinea oltre al San Martino Speme è in Eccellenza. Al 100% sarà playout tra Ambrosiana e Delta Porto Tolle, da definire solo in casa di chi (oggi sorpasso rossonero sui polesani): le due formazioni sono separate da un solo punto, quindi è impossibile un +8 per far saltare lo spareggio salvezza.

LA PARTITA Nel primo tempo la Clodiense cerca il gol da subito, è pericolosa sulle palle inattive, ma la difesa giallorossa fa buona guardia. Al 27' traversa di Fasolo, che si libera molto bene in area ma colpisce il montante, Ndreca non riesce a ribadire e blocca il portiere. Al 30' ancora Fasolo impegna la difesa ospite, nella respinta Calcagnotto prova la distanza e ottiene un corner; poi lo stesso Fasolo libera Serena con un assist ma la retroguardia romagnola respinge. Al 34' il Cattolica ha una bella chance in contropiede con Mengucci che però calcia male appena fuori area. Ancora padroni di casa pericolosi con Buongiorno di testa (alto) e poi Rizzitano blocca in due tempi su Calabrese. Nel recupero arriva il gol: su calcio d'angolo svetta Buongiorno.

Nella ripresa al 9' provvidenziale chiusura di Calcagnotto su un tiro a botta sicura del Cattolica mentre i padroni di casa cercano il bis con Tinazzi e Fasolo. Al 24' Rizzitano in uscita su Marcolin a botta sicura salva la sua porta. Al 26' si fa vedere il Cattolica con colpo di testa alto di poco e poi con Palazzi. Al 33' Rabbeni di testa mette alto. Al 35' arrva il 2-0 su rigore di Fasolo atterrato in area (un giocatore giallorosso espulso per proteste). Al 48' Di Maira fa il tris.

Il tabellino

UNION CLODIENSE - CATTOLICA 3-0

UNION CLODIENSE: Passador, De Angelis, Tinazzi, Kaptina (39' st. Finazzi), Mboup, Calcagnotto, Calabrese (33' st. Casarotto), Serena (19' st. Marcolin), Buongiorno, Fasolo (33' st. Di Maria), Ndreca (19' st. Duse).

CATTOLICA: Rizzitano, Rabbeni, Pipoli, Morri, Padulano, De Vito, Palazzi, D'Angelo, Mengucci, Moricoli, Montesi.

Arbitro: Moretti di Firenze.