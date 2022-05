Meteo: temperature in aumento a inizio settimana, mercoledì più instabile

Attualità

Rimini

| 17:11 - 01 Maggio 2022

Bollettino meteo 2-3-4 maggio 2022.

La nuova settimana vedrà due giornate, lunedì e martedì, in prevalenza stabili salvo brevi rovesci pomeridiani sui monti. Temperature in aumento con massime fin sui +22°C/+23°C. Mercoledì più instabile su rilievi e collina con rovesci e locali temporali.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 01/05/2022 ore 16:10



Lunedì 2 maggio 2022



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino. Addensamenti compatti nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, maggiori spazi di sole su collina e costa. Sereno pressochè ovunque la sera.

Precipitazioni: a carattere di rovescio nell’entroterra durante il pomeriggio, stabile sul resto della provincia.

Temperature: minime comprese tra +6°C e +11°C, massime comprese tra +15°C e +22°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, in rotazione ad Est/Nord-Est nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 3 maggio 2022



Stato del cielo: in prevalenza sereno al mattino, eccetto per innocui annuvolamenti sui rilievi. Nel pomeriggio nubi compatte nell’entroterra, sereno o parzialmente velato su collina e costa. Sereno ovunque in serata.

Precipitazioni: assenti su collina e costa, rischio di brevi rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime comprese fra +6°C e +11°C, massime comprese fra +16°C e +23°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, in rotazione ad Est/Nord-Est nel pomeriggio.

Mare: quasi calmo.



Attendibilità: alta.



Mercoledì 4 maggio 2022

Stato del cielo: al mattino da poco nuvoloso a nuvoloso nell’entroterra, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Nel pomeriggio nuvolosità compatta ovunque con cielo nuvoloso, fino a molto nuvoloso sui rilievi. Poco nuvoloso in serata.





Precipitazioni: assenti al mattino. Rovesci o locali temporali nel pomeriggio su entroterra riminese, con locali sconfinamenti fin verso le aree collinari. Stabile in serata.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +11°C, massime comprese tra +16°C e +23°C.

Venti: deboli da Est/Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: dalla giornata di giovedì 5 maggio e per tutto il fine settimana le condizioni meteo parranno incerte e piuttosto variabili in Emilia-Romagna così come nel riminese. Possibile accentuazione dell’instabilità nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 maggio, più stabile la giornata di domenica 8.

Temperature in lieve flessione da venerdì, specie nei valori massimi.

