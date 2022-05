Sport

Misano Adriatico

01 Maggio 2022

Il Misano esulta.

Sul neutro di Coriano il Misano vince il campionato provinciale Under 15 2007 con il risultato di 4-0 sul Cattolica Academy grazie alle reti di Amati (2), Cagnoli e Bernardi.

La squadra di mister Pasquale Vittorio e Nicola Antonietti dopo aver concluso in testa alla classifica il girone A ha battuto in semifinale il Bellaria per 3-2.