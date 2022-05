Rompono la vetrata del supermercato e vanno a rubare ore dopo: fermati dalla Vigilanza

Cronaca

| 12:51 - 01 Maggio 2022

Un furto tentato "in due tempi" al supermercato Conad di via Catullo a Riccione. Prima i malviventi hanno rotto la vetrata, senza entrare all'interno dell'esercizio; poi, a distanza di qualche ora, hanno tentato il furto, venendo però colti sul fatto dal servizio di vigilanza Vigilar.



Il primo blitz risale alle 22.40 di venerdì (29 aprile) quando vigilanza e Carabinieri sono intervenuti, assieme al proprietario dell'immobile, a seguito dell'entrata in funzione dell'allarme. Vetrata rotta, ma si è appurato, guardando le immagini delle telecamere, che le persone entrate in azione non fossero entrate poi all'interno a rubare. Si è ipotizzato un atto vandalico, ma quattro ore dopo l'allarme è suonato nuovamente: le guardie giurate, intervenute sul posto, hanno trovato due persone intente a rubare. Una è scappata, l'altra è stata fermata e arrestata dai Carabinieri.



É verosimile dunque che il primo blitz sia servito per verificare il funzionamento del sistema d'allarme. Ad ogni modo il furto è fallito.