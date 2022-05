Due fratelli riccionesi si perdono nel bosco, uno è minorenne. Salvati

Cronaca

01 Maggio 2022

Disavventura per due fratelli di Riccione, un minorenne e un 18enne, che ieri (sabato 30 aprile) si sono persi in una zona impervia nei boschi di Locana, in Piemonte. I due giovani escursionisti erano partiti per una passeggiata, assicurando alla famiglia di rientrare per l'ora di cena. Il padre, non vedendoli rientrare con il calare della sera, ha allertato il 112 ed è scattata la macchina dei soccorsi. Il personale del soccorso alpino si è attivato, individuando i due giovani grazie al segnale degli smartphone. Erano spaventati e sofferenti per il freddo, ma in condizioni di buona salute. Sono stati dunque riportati alla famiglia.