Associazioni femminili donano una nuova area verde alla città di Rimini

| 12:25 - 01 Maggio 2022

L'inaugurazione.

Ieri (sabato 30 aprile) alle 10.30, in presenza dell'assessore Anna Montini, è stata inaugurata una nuova area verde, ribattezzata "Artemide", presso il parco Marecchia di Rimini. La donazione di verde urbano è stata promossa dalle Associazioni femminili del territorio: Soroptimist International Club di Rimini – Inner Wheel International Club Rimini e Riviera – A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani) sezione di Rimini e con la partecipazione dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Rimini. L’Area Artemide è stata realizzata con la messa a dimora di diciotto piante di varie specie: cinque Aceri campestri, cinque Frassini, tre Peri da fiore e cinque Tigli. Il progetto nasce con l’intento di creare qualità di vita e di benessere sostenibili per la comunità e i territori e persegue gli obbiettivi di miglioramento ambientale al fine di favorire la biodiversità dei luoghi.



Quest’area verde urbana è stata pensata come spazio di socializzazione e punto di riferimento non solo per le associazioni coinvolte ma anche per tutti i cittadini. Vuole essere un luogo di pace e bellezza da custodire e far crescere per offrire serenità, riposo, emozioni, parole, profumi e colori. All’inaugurazione erano presenti le Presidenti delle tre associazioni promotrici della donazione: Gabriella Vitri del Soroptimist International Club di Rimini, Bruna Pizzioli dell’Inner Wheel International Club Rimini e Riviera e Giovanna Tommasini dell’A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani – Rimini).